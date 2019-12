Nowy Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC. Chwilę po premierze czas na sportową wersję

A wręcz przeciwnie, bo pod maską Mercedesa-AMG GLA 35 4MATIC pracuje dwulitrowy, czterocylindrowy silnik turbo o mocy 306 KM, który oferuje 400 Nm maksymalnego momentu obrotowego od 3000 obr./min. Jednostka współpracuje z dwusprzęgłową przekładnią AMG SPEEDSHIFT DCT 8G, którą dostosowano do sportowej jazdy. Standardem jest również napęd 4x4 AMG Performance 4MATIC, który ma łączyć najlepszą możliwą przyczepność z dużą przyjemnością z jazdy.

Osiągi? 5,1 sekundy od 0 do 100 km na godz. i 250 km na godz. prędkości maksymalnej.

Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC fot. Mercedes

Inżynierowie AMG wyposażyli małego SUV-a w wydajny układ hamulcowy. Z przodu zamontowano 4-tłoczkowe stałe zaciski oraz 350-milimetrowe tarcze, a z tyłu – 1-tłoczkowe przesuwne zaciski i tarcze o średnicy 330 mm. Do sportowej jazdy dostosowano także układ kierowniczy. Progresywne elektromechaniczne wspomaganie kierownicy wspiera sportowy styl jazdy. Bezpośredni układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu oferuje dwa tryby działania: sportowy lub komfortowy.

Kierowca ma do wyboru kilka trybów jazdy, które wyraźnie zmieniają zachowanie samochodu - Slippery, Comfort, Sport, Sport+ oraz Individual, w którym to dobrać poszczególne ustawienia zgodnie z preferencjami (np. układ kierowniczy w Sporcie, a silnik - w Comforcie itd.). W zależności od wybranego trybu charakterystyka brzmienia układu wydechowego waha się od emocjonalnej (Sport+) do dyskretnej (Slippery, Comfort, Sport). Do regulacji dźwięku służy aktywna, klapa sterowana w zależności od prędkości obrotowej silnika i obciążenia.

Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC fot. Mercedes

Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC będzie się na ulicy wyróżniał sportowym, ostrym pakietem stylistycznym. W oczy rzuca się przede wszystkim charakterystyczny dla modeli AMG grill. Również wnętrze okraszono wieloma sportowymi dodatkami.

Miłośnicy ostrzejszej jazdy docenią z pewnością system AMG Track Pace, a więc osobistego inżyniera wyścigowego, który może być opcjonalnie zintegrowany z MBUX. Aplikacja pozwala na doskonalenie swoich umiejętności prowadzenia samochodu i szczegółową analizę uzyskiwanych wyników. Korzysta w tym celu z satelitarnego systemu pozycjonowania GPS oraz danych takich jak przyspieszenie poprzeczne i wzdłużne, położenie pedałów gazu i hamulca oraz kąt skrętu kół.