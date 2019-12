Alkomaty online - czy są wiarygodne? Wielu kierowców tak sądzi

liczbynieklamia 11 dni temu Oceniono 1 raz 1

Ja się za to bardzo cieszę, że ludzie korzystają z wirtualnych alkomatów. Jest to na pewno lepsze niż uznanie się za trzeźwego niepoparte kompletnie żadną podstawą. Oczywiście, lepiej skorzystać z porządnego, skalibrowanego alkomatu, tylko nikt takich praktycznie nie ma w domu (choć firma AlcoSense na pewno bardzo by chciała, bo zarabia sprzedając takie alkomaty), a szukanie komisariatu jest na tyle niedogodne, że praktycznie nikt z tego nie korzysta, tak więc zejdźmy na ziemię.



Do tego, jeżeli ktoś z alkomatu wirtualnego korzysta ostrożnie, to znaczy dodaje sobie odpowiedni zapas (np. godzinę przy niewielkiej porcji alkoholu albo 50% czasu przy większej), to jest moim zdaniem bezpieczniejszy, niż ktoś kto widząc 0.19 promila na tanim, nieskalibrowanym alkomacie rusza w drogę.