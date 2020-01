Nowe kontrole policyjne. Policjant wyskoczy z krzaków i wstawi mandat za nietrzymanie rąk na kierownicy [podsumowanie zmian]

j_p_salomonczyk 2 miesiące temu Oceniono 198 razy 162

Najbardziej zdegenerowana formacja państwowa dostaje kolejne uprawnienia do terroryzowania społeczeństwa. Policyjne oprychy już obecnie robiły co chciały. Bezkarnie! A to sobie gwałcili zatrzymaną, a to sobie udusili chorego psychicznie, a to policyjni oprawcy "przekraczając uprawnienia" torturowali zatrzymanego ze skutkiem śmiertelnym. Można tak wymieniać bez końca. Właściwie codziennie coś takiego ma miejsce. Policjant "przekraczający uprawnienia" łamie prawo. Staje się bandytą. Czy ktoś widział policjanta , który nigdy nie przekroczył uprawnień?! Ta formacja jest do rozwiązania , do rozgonienia bo to czysta patologia!!! Teraz bezkarność policyjnych oprychów będzie jeszcze większa. Obywatel ma się bać na sam widok policjanta. Żyjemy w państwie policyjnym. Nawet w momencie wprowadzania "Stanu Wojennego" było mniej osób niż obecnie uprawnionych do stosowania przemocy!!! Uprawnionych do terroryzowania obywateli! Ponadto , choć to się wydaje niemożliwe, były to osoby mniej wyalienowane ze społeczeństwa!!!!