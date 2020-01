Reguła trzech sekund, czyli jaką odległość między samochodami powinno się utrzymywać

generationnext 7 miesięcy temu Oceniono 503 razy 479

jak jade z tą zasadą (3 s.) to zaraz w powstałą lukę między pojazdami pakuje się jakiś mistrz kierownicy, bo uważa że to dla niego jest ta przestrzeń. Bo jakże by tak marnować miejsce na autostradzie? W ten sposób ja - frajer w nieskończoność zwalniam i przyspieszam żeby z grubsza zachować stały odstęp o poprzedzającego auta. Ale znów ktoś uznał, że to miejsce dla niego i tak w nieskończoność. Przy polskiej kulturze jazdy te wszystkie reguły to o kant du.y można rozbić.