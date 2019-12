Czy trzeba wozić ze sobą dowód rejestracyjny? Są sytuacje, w których warto

wasaty_janusz 30 dni temu Oceniono 6 razy 6

"Diagnosta wbije pieczątkę i pozostawi na portalu informację o zaliczeniu przeglądu. Problem powstaje, gdy kończą się miejsca na stempel – jest ich sześć. Wówczas, przed siódmym przeglądem trzeba udać się do Wydziału Komunikacji i złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego. Koszt wyrobienia to około 70 złotych"



no nie - idziemy na badanie PRZED wymianą dowodu i do WK z papierem ze SKP - i tyle,. oszczędzamy jedno durne miejsce na pieczątkę