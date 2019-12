Co zrobić w przypadku, gdy ktoś zablokował nam wyjazd z miejsca parkingowego? To zależy, w którym miejscu się to zdarzyło

astygmatyk 10 miesięcy temu Oceniono 5 razy 5

Pojedziedźcie do UE I spróbujcie zaparkować na czyjejś posesji, zablokować drzwi garażu, postawić auto na czyimś parkingu etc.etc. a ryzykujecie „niezobaczenie” auta po powrocie. I od €200-300 w górę (€100 to zwyczajny mandat za niezapłacony parking). Prywatne lub miejskie służby reagują błyskawicznie bo to pieniądze do zarobienia a za 100 PLN to się nie opłaca wstawć od biurka. A w Polsce nawet w przypadku zagrożenia życia/zdrowia (straż pożarna, karetka pogotowia) nic nie można zrobić. Rezultat: wieczny „smoleńsk” bo ktoś był mądry „inaczej”.