Nowa Mazda 3. Samochód kompaktowy inny niż wszystkie

Samochód, który przyciąga spojrzenia

Mazda podkreśla, że nowa Mazda3 jako pierwszy produkcyjny model nowej generacji korzysta z dojrzalszej interpretacji języka projektowania KODO. Zachowuje on witalność, charakterystyczną dla swej pierwotnej idei „Dusza Ruchu”, ale w obecnym, dojrzalszym wydaniu kładzie również nacisk na wyższy prestiż wyglądu samochodu, wyrażany poprzez elegancję i czystość minimalistycznej estetyki. Jest ona inspirowana przez najlepsze tradycje japońskiej sztuki wraz z jej wagą przywiązywaną do piękna przestrzeni pomiędzy przedmiotami. Nowe linie samochodów Mazdy mogliśmy dotąd oglądać tylko w konceptach.

Wyjątkowy design Mazdy to dzieło mistrzów, którzy dzięki dziesiątkom lat doświadczenia potrafią z nieosiągalną dla najnowocześniejszej technologii intuicją i precyzją stworzyć własnymi rękoma bryłę, w której zgodnie z filozofią projektową KODO Dusza Ruchu, zaklęta zostaje istota dynamiki, widoczna w grze światła i cienia na nadwoziu

- tak nową Mazdę 3 opisuje sam producent.

Mazda 3 2019 fot. Mazda

Mazda 3 Sedan Fot. Mazda

Czy to na pewno jeszcze samochód kompaktowy?

Dużo zmieniło się także we wnętrzu Mazdy 3. Japończycy stawiają na minimalizm i materiały wysokiej jakości, chwaląc się, że kompaktowi bardzo blisko do poziomu wykonania jaki znamy z klasy premium. I trudno się z nimi nie zgodzić - wszystko z czym mamy kontakt jest wykonane i wykończone wręcz wzorowo.

Kabina jest jeszcze bardziej ergonomiczna, a podróżowanie nową Mazdą 3 bardziej komfortowe. Kokpit rozplanowany jest ściśle symetrycznie względem sylwetki kierowcy. Trzy zegary na konsoli wskaźników oraz ekran centralny są nachylone tak, by kierowca widział je pod odpowiednim kątem, co ma na celu zapewnienie łatwości korzystania bez zbędnego odwracania wzroku.

Praktycznie całe wnętrze przeprojektowano pod kątem wygody prowadzenia. Podłokietnik jest dłuższy, a dźwignia zmiany biegów znajduje się bardziej z przodu. Projektanci skupili się także na jak najlepszym wyciszeniu auta nawet przy autostradowych prędkościach, co nie tylko wpływa na komfort podróży, ale też pozwala się cieszyć znakomitym audio Bose.

Nowy ekran systemu multimedialnego z nawigacją satelitarną i systemem Apple CarPlay/Android Auto ma 8,8 cala skierowany jest w kierunku kierowcy. Co jest w tej klasie rzadkością, nowa trójka wyposażona jest w kolorowy wyświetlacz head-up (standard w każdej wersji), dzięki któremu podczas jazdy wszystkie najważniejsze informacje wyświetlane są bezpośrednio na szybie. Kierowca nie musi odrywać wzroku od drogi, nic go nie rozprasza i dzięki temu nie tylko prowadzi bezpiecznie, ale również może skupić się na czerpaniu przyjemności z prowadzenia.

Mazda 3 2019 fot. Mazda

Mazda 3 Fot. Mazda

Mazda mówi, że takie rozwiązania budują więź człowieka z pojazdem. Zaawansowana technologia jest dla projektantów środkiem, pozwalającym realizować filozofię Mazdy, zgodnie, z którą samochód i kierowca stale pozostają w harmonii. W nowej generacji kompaktu nie mogło zabraknąć nowoczesnych systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Warto tu wymienić nowy system Driver Alert nadzorujący zmęczenie. W razie wykrycia rozproszenia uwagi kierowcy zasugeruje przerwę w prowadzeniu, a także zwiększy gotowość systemów bezpieczeństwa wspierających w bezpiecznym prowadzeniu. Mazda3 wyposażona jest w wiele rozwiązań pozwalających uniknąć kolizji lub zmniejszyć jej skutki. Jeśli to konieczne sama zahamuje przed przeszkodą, ostrzeże o ruchu poprzecznym przed i za pojazdem, jeśli kierowca będzie miał ograniczoną widoczność. Może również asystować podczas jazdy w korku przy użyciu aktywnego tempomatu z funkcją stop&go. Lista wyposażenia jest długa i imponująca, tym bardziej że za te elementy nie trzeba dodatkowo dopłacać. Tak samo jak za przednie i tylne reflektory LED, które również wpływają na bezpieczeństwo w trakcie jazdy.

Wierzymy, że kiedy samochód i kierowca stanowią jedność – prowadzenie staje się czystą przyjemnością. Podążamy własną drogą, ponieważ naszym zdaniem samochody służą do czegoś więcej, niż tylko przemieszczania się z punktu A do B. Samochód i kierowca w perfekcyjnej harmonii. Niczym doskonale ułożony wierzchowiec i wprawny jeździec. To filozofia Mazdy. Zgodnie z japońską tradycją nazywamy ją Jinba Ittai

- tak producent opisuje filozofię, w myśl której projektuje swoje modele i mimo, że brzmi to jak marketingowy wymysł, to jednak rzeczywistość pokazuje, że wiele w tym prawdy. Od lat mówi się, że Mazda prowadzi się tak dobrze jak żaden innych samochód i nowa trójka nie jest tutaj wyjątkiem.

Mazda 3 sedan 2.0 Skyactiv-G fot. Mazda

Silniki nowej Mazdy 3. Oszczędna benzyna i innowacyjna technologia Skyactiv-X

Bazową jednostką, która pracuje pod maską nowej Mazdy 3, jest benzynowy silnik 2.0 Skyactiv-G. To nowy silnik o mocy 122 KM, bazujący na sprawdzonej konstrukcji. Został wyposażony w system dezaktywacji cylindrów, zmodyfikowane porty dolotowe i dzielony system wtrysku paliwa. Co ważne, silnik współpracuje z technologią Mazda M Hybrid (mild hybrid), która pomaga obniżyć zużycie paliwa, m.in. wykorzystując energię odzyskaną podczas hamowania do zasilania pokładowego sprzętu elektrycznego. Mazda M Hybrid przyspiesza i usprawnia pracę systemu i-stop, a także wspiera pracę układu napędowego.

Przełomowym rozwiązaniem jest Skyactiv-X. To najnowszy, benzynowy, 180-konny silnik spalinowy z układem napędowym Mazda M Hybrid, który wyposażono w innowacyjny system zapłonu samoczynnego wspomaganego świecą (SPCCI), dzięki czemu jednostka ta łączy w sobie najlepsze cechy silnika wysokoprężnego i benzynowego. Oznacza to, że Skyactiv-X oferuje wszystkie wartości momentu obrotowego i moc typową dla silników wysokoprężnych oraz liniowy przybór mocy, dynamikę i możliwość pracy na wysokich obrotach, co z kolei charakteryzuje benzynowe jednostki napędowe. Znacznie więcej o technologii Skyactiv-X pisaliśmy w tym miejscu:

Obydwa silniki dostępne są albo z ręczną, sześciobiegową skrzynią, albo automatem o tej samej liczbie przełożeń.

Kolejna ważna nowość - napęd i-Activ AWD

Nową Mazdę 3 w nadwoziu hatchback można wyposażyć w napęd na wszystkie koła i-Activ AWD, który jest dostępny z silnikiem 2.0 Skyactiv-X. Wykorzystuje on czujniki wykrywające „obciążenie pionowe czterech kół” i współpracuje z zaawansowanym systemem zwiększania przyczepności pojazdu (G-Vectoring Control+). Obydwa systemy wspólnie odpowiadają za rozdzielanie momentu obrotowego pomiędzy koła osi przedniej i tylnej. Dzięki temu samochód w każdych warunkach jazdy jest w stanie reagować w sposób wiernie odzwierciedlający intencje kierowcy.

Mazda 3 Fot. Mazda

Mazda 3 Sedan Fot. Mazda

Wyposażenie standardowe nowej Mazdy3 zawstydza klasę premium

Nie tylko poziom wykonania i wykorzystane materiały sprawiają, że nowa trójka bez wstydu staje do pojedynku z markami premium. Mazda3 oferuje rzadko spotykane w tej klasie wyposażenie. Już bazowa wersja Kai imponuje długą listą. To najlepiej wyposażone auto w klasie. Dopłacać nie trzeba nawet do dużego ekranu systemu multimedialnego oraz wyświetlacza head-up. Co kierowca trójki dostaje w standardzie? Wybraliśmy najciekawsze pozycje:

Zaawansowany system zwiększania przyczepności pojazdu (G-Vectoring Control+)

Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Autohold

Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu (HLA)

Przednie i boczne poduszki powietrzne + kurtyny powietrzne + poduszka kolanowa dla kierowcy

System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)

System monitorowania martwego pola (BSM)

System monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA)

System e-Call

System wykrywający znużenie kierowcy (Driver Alert)

Inteligentne wspomaganie hamowania (SBS)

Adaptacyjny układ utrzymywania stałej prędkości (aktywny tempomat - MRCC)

System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania (HBC)

System wspomagający hamowanie (SCBS)

System rozpoznający znaki ograniczenia prędkości (TSR)

System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LAS)

Czujnik deszczu i zmierzchu (inteligentne wycieraczki i automatyczne światła mijania)

Czujniki parkowania tylne

Alarm antywłamaniowy

Klimatyzacja manualna

Centralny podłokietnik dla kierowcy i pasażera

Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne

Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów

Kolorowy wyświetlacz head-up na przedniej szybie oraz cyfrowe zegary (7")

Multimedialny system rozrywki i łączności MZD Connect (z ekranem 8,8")

System nawigacji Mazda oraz Apple Carplay & Android Auto

Ergonomiczny system sterowania HMI (pokrętło wielofunkcyjne)

System audio z radiem FM, radiem cyfrowym (DAB) i portem USB/MP3 (8 głośników)

Zestaw głośnomówiący Bluetooth®

Przednie reflektory diodowe (LED) oraz światła do jazdy dziennej diodowe (DRL LED)

Przednie matrycowe reflektory diodowe (LED) z systemem oświetlenia adaptacyjnego (ALH) (SKYACTIV-X)

Tylne światła diodowe (LED)

Spryskiwacze zintegrowane z wycieraczkami przedniej szyby

Lusterka boczne podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie

Mazda3 to jeden z najciekawszych kompaktów na rynku

Nowa Mazda3 nie ściga się z kompaktami produkowanymi masowo przez marki popularne. To propozycja bardziej dojrzała, skierowana do kierowców, którzy do tej pory interesowali się tylko producentami premium. Nowa trójka ma wszystko, żeby ich do siebie przyciągnąć - wyjątkową stylistykę, dopracowane w najdrobniejszym szczególe wnętrze, bogate wyposażenie oraz wydajne silniki.

