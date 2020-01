Od małego hatchbacka do 7-osobowego SUV-a. Jak zmieniają się potrzeby kierowców, a wraz z nimi samochody

Już co trzeci samochód wyjeżdżający z europejskich salonów jest SUV-em. Sprzedają się lepiej niż kompakty, które od niepamiętnych czasów dominowały na rynku Starego Kontynentu i wydawało się, że nic tego nie zmieni. W Stanach Zjednoczonych udział SUV-ów w sprzedaży nowych samochodów przekracza już 40 proc. I stale rośnie. Według szacunków firmy JATO lada chwila co drugi wyprodukowany na świecie samochód osobowy będzie SUV-em.

REKLAMA

Hatchbacki wciąż są bardzo popularne, ale motoryzacyjny świat się zmienia na naszych oczach

Jeszcze do niedawna SEAT miał w swojej ofercie dwa modele, które cieszyły się ogromną popularnością w Polsce. To oczywiście:

SEAT Ibiza , czyli mały i praktyczny hatchback, który w ofercie pojawił się w 1984 r. i z miejsca stał się europejskim bestsellerem. Miejski model w 2017 r. przyjechał nad Wisłę w swojej piątej odsłonie, dojrzały jak nigdy dotąd i ponadprzeciętnie przestronny.

, czyli mały i praktyczny hatchback, który w ofercie pojawił się w 1984 r. i z miejsca stał się europejskim bestsellerem. Miejski model w 2017 r. przyjechał nad Wisłę w swojej piątej odsłonie, dojrzały jak nigdy dotąd i ponadprzeciętnie przestronny. SEAT Leon to model o klasę większy od Ibizy, który na rynku zameldował się w 1998 r. Technicznie bazuje na najpopularniejszym samochodzie Europy, VW Golfie. Jako propozycja ciekawsza stylistycznie i znacznie bardziej sportowa od krewniaka z miejsca stał się jednym z wiodących kompaktów na rynku. Jeszcze w tym roku na drogi wyjedzie jego czwarta generacja.

SEAT Ibiza FR fot. SEAT

I do niedawna to właśnie te dwa modele wiodły prym w ofercie SEAT-a i pokrywały zapotrzebowanie większości kierowcy. Od wielu lat w rankingach sprzedaży dominowały dwa typy aut - hatchbacki segmentu B oraz C.

Jednak od niedawna rekordy popularności biją SUV-y.

Skąd bierze się popularność SUV-ów?

“SUV-em mogę pojechać na prestiżowe spotkanie biznesowe, na front walki i bezpiecznie zawieźć nim dzieci do szkoły”

- tak o fenomenie SUV-ów obrazowo opowiadał portalowi "Spiegel Online" niemiecki socjolog transportu, Christian Lasse Mevert. Wskazał na ich największą zaletę - wszechstronność, ale lista jest dłuższa. Dopisać możemy choćby:

Bezpieczeństwo , bo w SUV-ie siedzi się wyżej, widzi się więcej i człowiek ma poczucie, że jest lepiej chroniony niż w klasycznym aucie. Nowe modele są też naszpikowane nowoczesnymi systemami bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy.

, bo w SUV-ie siedzi się wyżej, widzi się więcej i człowiek ma poczucie, że jest lepiej chroniony niż w klasycznym aucie. Nowe modele są też naszpikowane nowoczesnymi systemami bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Praktyczność , bo SUV pomieści więcej i przewiezie wygodniej niż jego odpowiednik. Przykład? Nowy SEAT Ibiza jest wzorem przestronnego małego auta. Pojemność bagażnika to aż 355 l. Jednak siostrzany model Arona stawia jeszcze krok dalej i oferuje okrągłe 400 l.

, bo SUV pomieści więcej i przewiezie wygodniej niż jego odpowiednik. Przykład? Nowy SEAT Ibiza jest wzorem przestronnego małego auta. Pojemność bagażnika to aż 355 l. Jednak siostrzany model Arona stawia jeszcze krok dalej i oferuje okrągłe 400 l. Uniwersalność , bo wyższy prześwit i opcjonalny napęd 4x4 naprawdę pozwalają na wyprawę w trudniejszy teren. Przy tym SUV-y nie są męczące ani w mieście, ani na trasie.

, bo wyższy prześwit i opcjonalny napęd 4x4 naprawdę pozwalają na wyprawę w trudniejszy teren. Przy tym SUV-y nie są męczące ani w mieście, ani na trasie. Styl, bo pozwalają się wyróżnić na drodze, oferują wiele możliwości personalizacji, a ich sylwetka podkreśla status i prestiż kierowcy.

Droga SEAT-a do Arony, Ateki i Tarraco

Ateca, Arona i Tarraco - obecnie SEAT ma w swojej ofercie trzy modele SUV-ów. Pierwszy z nich do salonów trafił w 2016 r., choć ich historia rozpoczęła się dużo wcześniej, a kolejne etapy były wyznaczane przez innowacyjne samochody koncepcyjne. Wybraliśmy najciekawsze prototypy.

Droga SEATA fot. SEAT

SEAT Marbella Playa Concept powstał już w 1991 r.

To ciekawy, mały pickup stworzony z myślą o aktywnych kierowcach, którzy czasem lubią pojechać na łono natury. Od modelu Marbella wyróżniał się wysokością i maskownicą, miał silnik o mocy 40 KM i terenowy wygląd.

SEAT Marbella Playa Concept fot. SEAT

Z kolei rok 2000 to Salsa Emocion. W tym aucie po raz pierwszy zastosowano specyficzne boczne wtłoczenia, które później ewoluowały w modelu IBX, aby ostatecznie pojawić się znów w projekcie SEAT Arona – mówi projektant. Salsa Emoción został wyposażony w trzy tryby jazdy (Off Road, Sport i Street) zintegrowane w systemie Multi Driving Concept.

Wszechstronność modelu wyznaczyła kierunek rozwoju crossoverów.

Wysoki przód, kompaktowy podział pasażerski, efektowne reflektory - to tylko niektóre cechy, którymi odznaczają się również Arona i Ateca

- wymienia projektant SEAT-a, opisując koncepcyjny model IBX z 2011 roku, w którym eksperymentowano także z pełnym oświetleniem LED oraz napędem hybrydowym.

Każdy z tych prototypów odnajdziemy w produkcyjnych SUV-ach SEAT-a, ale zdecydowanie najpodobniejszy do nich jest koncept 20V20. Była to bezpośrednia zapowiedź SEAT-a Ateca. Model okazał się rewolucyjny ze względu na cechę, bez której nie może się już obyć żaden nowoczesny samochód - łączność z otoczeniem.

Wyznaczył też linię stylistyczną, jaką podążyły SUV-y, które trafiły do salonów sprzedaży.

SEAT 20V20 fot. SEAT

Hiszpanie przypominają także o dwóch innych konceptach - Altea Freetrack oraz Leon Cross Sport. Prototypowa Altea to dopracowany system Multi Drive. Z drugiej strony, Leon Cross Sport, zaprezentowany we Frankfurcie w 2015 r., połączył osiągi kompaktowego samochodu sportowego z wszechstronnością samochodu terenowego.

4 na 10 sprzedawanych przez SEAT-a aut to SUV-y

Pierwszy produkcyjny SUV SEAT-a to model Ateca, który zadebiutował w 2016 r. W Europie najpopularniejszymi samochodami wciąż pozostają kompakty (klasyczne modele i SUV-y). Właśnie dlatego SEAT zdecydował się rozpocząć ofensywę właśnie od auta tych rozmiarów. SEAT Ateca ma wszystkie zalety, za które kierowcy kochają segment C. To wzór uniwersalnego SUV-a. A w swoim stylu Hiszpanie postawili na sportową, przyciągającą wzrok stylistykę, co sprawia, że SEAT Ateca jest jednym z najciekawszych SUV-ów tych rozmiarów na rynku.

Chwilę później ofertę SEAT-a uzupełnił model o klasę mniejszy od kompaktowej Ateki. SEAT Arona został zbudowany na tej samej nowoczesnej platformie MQB A0 co nowa Ibiza. Od bardziej klasycznego brata jest jednak dłuższy o 79 mm i dobił do 4,14 m długości. Za to wysokość wzrosła o 99 mm. SEAT chwali się, że dzięki wyżej poprowadzonej linii dachu, pasażerowie na tylnej kanapie będą mieli znacznie więcej przestrzeni na głowy. Hiszpanie dumni są z walorów praktycznych crossovera.Bagażnik połknie okrągłe 400 l.

Najmłodszym i jednocześnie zdecydowanie największym SUV-em w rodzinie jest model Tarraco. Co to za samochód? To większy brat modeli Ateca i Arona, zamykający pierwszą fazę ofensywy produktowej marki.

Samochód ma długość 4735 mm. Jego mocną stroną jest bagażnik. W wersji z 7 miejscami, pojemność bagażnika wynosi 700 l przy złożonym trzecim rzędzie foteli lub 1775 l przy złożonym drugim i trzecim rzędzie foteli. W wersji z 5 miejscami standardowa pojemność bagażnika to 760 l lub 1920 l ze złożonymi fotelami tylny. Na drodze wyróżnia się elegancką stylistyką i muskularną sylwetką. W liniach nadwozia nie zabrakło oczywiście sportowego sznytu.

Co czeka samochody w przyszłości?

Z premedytacją na zdjęciu otwierającym umieściliśmy SEAT-a Tarraco w wersji, której jeszcze nie ma w sprzedaży. To mocna hybryda ładowana z gniazdka, która bez problemu przejedzie na samym prądzie nawet 50 km. Na pokładzie współpracują ze sobą silniki elektryczny i spalinowy. To przyszłość motoryzacji, co podkreśla sam producent. Na ten rok zapowiada kolejną strategiczną fazę rozwoju - e-mobilność. Luca de Meo, prezes SEAT-a, powiedział podczas prezentacji:

Wyposażenie Tarraco w napęd typu plug-in Hybrid doskonale ilustruje nasze dążenie do bardziej zrównoważonej mobilności, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej dynamiki i przyjemności z jazdy charakterystycznych dla samochodów Seat.