Jak powstają samochody, czyli co się dzieje między deską kreślarską a biurkiem księgowego

Wszystko zaczyna się od stołu kreślarskiego. Jego rolę często pełnią programy graficzne, ale faktem jest, że pierwszy, wstępny projekt rysowany jest przez projektanta. Po wielu dyskusjach i zmianach powstaje ostateczny projekt. Teraz do pracy przystępuje rzeźbiarz.

Pierwszy kontakt z samochodem

Tworzenie rzeźby samochodu jest niezwykle ważnym momentem projektowania auta. Dopiero po wykonaniu modelu z gliny projektanci i decydenci mogą ocenić proporcje, dotknąć przetłoczeń w karoserii, ocenić auto z każdej strony. Trójwymiarowe modele graficzne nie oddają w pełni tego, co swoją pracą chce pokazać projektant.

Postęp technologiczny w branży jest ogromny, co przekłada się także na etap tworzenia aut. Choć projektanci mogą korzystać z rzeczywistości wirtualnej, model stworzony za pomocą syntetycznej gliny jest nadal kluczową częścią procesu projektowania. To wtedy po raz pierwszy można zobaczyć i poczuć prawdziwe wymiary samochodu, jego linie i kształty. Można go dotknąć i ocenić

– opowiada Carlos Arcos, rzeźbiarz wykonujący gliniane modele dla hiszpańskiej marki SEAT. Arcos stworzył m.in. bryłę najnowszego i największego SUV-a Tarraco. Do projektu wykorzystano w sumie 5 ton gliny, a samo rzeźbienie modelu zajęło 320 godzin.

Projektowanie SEAT-a Tarraco Fot SEAT

Prawie jak oryginał

Podczas tworzenia modelu z gliny projektanci również nanoszą poprawki, bo dostrzegają detale, których nie oddają grafiki. Po zamknięciu fazy projektowej gliniany samochód jest prawie nie do odróżnienia od prawdziwego auta. Jest w pełni pomalowany lakierem i zawiera wszystkie charakterystyczne elementy m.in. przednią kratkę, reflektory czy lusterka zewnętrzne. Ma nawet szyby w oknach.

Kiedy po jakimś czasie widzę go na drodze, to czuję, że w każdym egzemplarzu jest jakaś część mnie. Jestem z tego ogromnie dumny

– podsumowuje Arcos.

Od gliny po blachę

Projektowanie SEAT-a Tarraco Fot SEAT

Od chwili, kiedy rzeźbiarz wykona gliniany model do momentu, gdy samochód wyjedzie na ulice, mija jeszcze mnóstwo czasu. Projektanci opracowują każdy detal wnętrza, dobierają odpowiednie wzory, kolory i faktury tkanin, wkomponowują nowoczesne technologie w ogólny zarys wnętrza. To niezwykle trudne zadanie, bo ważny jest każdy detal. Podczas projektowania samochodu nawet kolory nie są przypadkowe.

Rozmiar, sylwetka, ale także grupa odbiorców samochodu definiują gamę kolorów wykorzystywanych podczas jego projektowania. Każdy segment pojazdów ma swoją własną paletę barw. Kolor lakieru SUV-a powinien podkreślać aspekty związane z bezpieczeństwem. Wymaga to stonowanych lub metalicznych odcieni, a w zależności od rozmiaru pojazdu, można dodatkowo pobawić się wykorzystaniem dwukolorowego dachu lub wyglądem wybranych elementów wyposażenia. Na przykład dla Tarracco wybraliśmy osiem barw, które tworzą elegancką paletę, podkreślającą jego osobowość

– mówi Jordi Font, z działu Color&Trim SEAT-a.

Neurony i tętnice samochodów

SEAT Ateca opleciony 'tętnicami' Fot. SEAT

Pod każdym panelem, każdym elementem karoserii, za każdym przyciskiem czy ekranem dotykowym skrywają się plątaniny kabli i przewodów, z których każdy za coś odpowiada. To efekt pracy inżynierów – ludzi pracujących nad tym, czego nie widać, a co przekłada się na ostateczny kształt samochodu.

Dla przykładu, każdy SEAT Ateca składa się z ponad 1 350 przewodów, które ułożone w linii prostej osiągnęłyby długość ponad 2 200 metrów. Mniej więcej tyle mierzy typowy pas startowy lotniska. Kable przekładają się na poprawne działanie niemal wszystkich mechanizmów oraz przepływ prądu z jednego punktu do drugiego. Inżynier z Centrum Technicznego SEAT-a Pedro Manonalles porównuje to do krwi płynącej przez organizm człowieka.

Podobnie jak mózg wysyła sygnał do poszczególnych części ciała, aby wykonały pożądaną czynność, tak samo układ elektryczny pobudza do działania poszczególne elementy samochodu. Urządzenia współdziałają ze sobą w taki sam sposób, jak tętnice, żyły i naczynia włosowate w ludzkim ciele. System aktywuje mechanizmy odpowiedzialne między innymi za kontrolę stabilności, wspomaganie parkowania, zmianę trybów jazdy, nagłośnienie w przestrzeni pasażerskiej czy monitorowanie martwego pola

– wyjaśnia Manonalles.

Plątanina kabli wcale nie jest przypadkowa. 20 inżynierów SEAT-a potrzebowało trzech lat, by zaprojektować odpowiednie ułożenie przewodów oraz dobrać sposób dostarczania energii elektrycznej i transmisji danych pomiędzy poszczególnymi modułami sterującymi i czujnikami SUV-a Ateca.

Ostatni etap

Ostatnim etapem poprzedzającym rynkowy debiut samochodu jest skalkulowanie odpowiedniego cennika. Pod uwagę trzeba wziąć wszystko: czas pracy zespołu projektowego, pracę inżynierów, technologię zaszytą pod karoserią, produkcję, transport gotowych samochodów, dystrybucję i ofertę konkurencji. Praca księgowych jest ostatnim etapem skomplikowanego procesu tworzenia nowego samochodu, choć nie kończy się ona z chwilą wejścia samochodu na rynek.

Ceny każdego samochodu nie są stałe. Inne są w dniu rynkowego debiutu, inne w połowie roku, a jeszcze inne - najatrakcyjniejsze - pod koniec i na początku roku. To efekt wyprzedaży rocznika – wtedy rabaty są zdecydowanie największe. Dla przykładu, wspomniane SUV-y SEAT-a są teraz nawet o kilkanaście tysięcy złotych tańsze niż jeszcze kilka miesięcy temu. Przełom roku to najlepsza okazja na zakup nowego samochodu po najatrakcyjniejszej cenie.