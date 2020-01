Kupujemy używane: Vany za 50 tysięcy złotych dla dużej rodzin

Szukając iście rodzinnego auta, wielu kierowców wciąż oczekuje wzorowych właściwości jezdnych - pomimo sporych gabarytów nadwozia. Jednym z modeli spełniających to kryterium jest Seat Alhambra drugiej generacji. Bliźniak VW Sharana produkowany jest w portugalskich zakładach koncernu VAG od 2010 roku. Dynamicznie narysowane nadwozie wzorowo zabezpieczono przed korozją.

Dostęp do wnętrza ułatwia para przesuwnych drzwi - opcjonalnie zamykanych i otwieranych elektrycznie. Wnętrze zaprojektowano estetycznie z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów. Co istotne, dobrze znoszą intensywną eksploatację. W pierwszym i drugim rzędzie siedzeń otrzymujemy do dyspozycji pięć niezależnych foteli z szerokim zakresem regulacji. Awaryjnie w podłodze bagażnika chowają się dwa dodatkowe siedziska. Po ich rozłożeniu, kufer kurczy się do symbolicznych 267 litrów. W kwestii wyposażenia dodatkowego, wszystko zależy od fantazji pierwszego właściciela. Niemniej, trafiają się egzemplarze z "pełną elektryką", skórzaną tapicerką, nawigacją i centrum multimedialnym, panoramicznym oknem dachowym, czy kamerą cofania.

Benzynowe silniki 1.4 i 2.0 TSI 150 i 220 KM uchodzą za problematyczne konstrukcje. Znacznie mniej trudności sprawia wysokoprężny, nieco poprawiony 2.0 TDI o mocy 140, 170 lub 177 KM, wykorzystujący wtrysk bezpośredni typu common-rail. Opcjonalne, dwusprzęgłowe przekładnie DSG po latach wymagają pokaźnych inwestycji. Lepiej postawić na odmianę z manualną skrzynią.