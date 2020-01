Kupujemy używane. Auto do miasta za 30 tys. zł. Kilkuletnie, dobrze wyposażone propozycje

Nie od dziś wiadomo, że Fiat jest specjalistą w produkcji dopracowanych i cenionych przez użytkowników samochodów miejskich. Nie inaczej jest w przypadku trzeciej generacji Pandy. Ku niezadowoleniu polskich związkowców, jej produkcję umiejscowiono we Włoszech - drugą generację wytwarzano w Polsce. I tym razem mamy do wyboru tylko jedną wersję nadwoziową - pięciodrzwiowego hatchbacka. Produkcję uruchomiono w 2011 roku. Bagażnik mieści 225 litrów. Wnętrze zmontowano solidnie z wykorzystaniem tanich tworzyw, jednak póki co kierowcy nie narzekają na niską jakość. W kwestii wyposażenia dodatkowego, Panda może oferować elektrycznie sterowane szyby, klimatyzację, fabryczne radio, szyberdach, nawigację, a nawet napęd na cztery koła.

Na uwagę zasługują wszystkie jednostki napędowe. Amatorzy silników diesla mają do wyboru motor produkowany w Bielsku Białej - 1.3 MultiJet o mocy 75 KM. Benzynowe propozycje to archaiczny i sprawdzony 1.2 R4 69 KM i dwucylindrowy 0.9 TwinAir generujący 65-85 KM.