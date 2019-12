Nowy Seat Leon zadebiutuje w styczniu. Ponad 2 miliony aut w 20 lat, czyli historia sukcesu Leona

Trzeciego Seata Leona nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. To aktualna generacja hiszpańskiego hitu, która znajduje się w sprzedaży w salonach i bije kolejne rekordy sprzedaży. Wszystkie trzy generacje Leona przebiły w sumie dwa miliony sprzedanych aut, ale to właśnie trójka okazała się największym bestsellerem z rodziny. Od 2012 do 2019 r. Hiszpanie sprzedali ponad milion sztuk tej generacji.



fot. Seat

Jednym z najważniejszych rynków dla Seata Leona jest Polska.



fot. Seat

Trzecia generacja zadebiutowała w 2012 roku w Paryżu. Podobnie jak koncernowi krewniacy, Golf, Octavia i A3, została oparta na bardzo nowoczesnej platformie MQB. W przypadku Leona nr 3 Seat postanowił podnieść uniwersalność modelu do kwadratu i mieć propozycję dla każdego kierowcy, który myśli o kompakcie.

Dlatego Leon III był nie tylko 5-drzwiowym hatchbackiem (4236 mm długości, 1816 mm szerokości, 1459 mm wysokości oraz 2636 mm rozstawu osi), ale w ofercie pojawiła się także wersja 3d (trochę krótsza i niższa) oraz pełnoprawne kombi (Leon ST) o długości 4540 mm. W ostatnich latach świat oszalał na punkcie SUV-ów, co zauważyli również Hiszpanie z Martonell. W 2014 r. przygotowali specjalną, uterenowioną odmianę Leona ST z napędem 4Drive. Podniesione kombi nazywa się X-Perience.



fot. Seat



fot. Seat

Za projekt nadwozia tym razem odpowiadał Alejandro Mesonero-Romanos, który postawił na znacznie ostrzejszą, bardziej zadziorną stylistykę, idealnie pasującą do hiszpańskiego modelu. Seat Leon III, nawet w bazowych wersjach silnikowych, jest nie tylko jednym z najbardziej sportowych kompaktów w grupie VAG, ale w całym segmencie C. Alejandro Mesonero-Romanos odpowiada za projekt także czwórki, którą zobaczymy już za miesiąc. Możemy się spodziewać po raz kolejny wyjątkowego projektu.

Leon III Cupra do wyścigu hot hatchy dołączył już w 2014 r i od razu zameldował się na szczycie sportowych kompaktów. Dwulitrowy silnik TSI zapewniał 265 lub 280 KM. Początkowo Cupra zarezerwowana była dla hatchbacków, ale do oferty szybko dołączyło kombi. Aktualnie Leon Cupra oferuje 290 KM i dostępny jest jako hatchback 5d i kombi. To jeden z najszybszych i najlepiej wycenionych na rynku hot hatchy. Hiszpanie mają w zanadrzu także coś, czego próżno szukać u kompaktowej konkurencji - czteronapędowe kombi Cupra 4Drive z silnikiem 2.0 TSI 300 KM. Pierwsza setka w praktycznym kombi? 4,9 sekundy.



fot. Piotr Mokwiński

Swoistym pożegnaniem z Seatem Leonem III są jeszcze ostrzejsze wersje Cupra R (310 KM) przygotowane przez markę Cupra. Od czwórki Leon w najmocniejszych odmianach będzie już oferowany z nowym znaczkiem.



fot. Seat