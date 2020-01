Kupujemy używane: SUV-y za 40 tysięcy złotych. Wybraliśmy mniej i bardziej prestiżowe auta

Od 2009 do 2015 roku produkowana była druga generacja flagowego SUV-a Kii - model Sorento. W przeciwieństwie do poprzednika, postawiono na konstrukcję samonośną, stawiając na lepsze właściwości jezdne i komfort, kosztem zdolności terenowych. Estetycznie narysowane nadwozie wzorowo zabezpieczono przed korozją. Wnętrze skrywa przestronną i solidnie wykonaną kabinę. Zastosowane plastiki są w znacznej mierze miękkie i odporne na zużycie. Sorento zapewnia komfortowe warunki dla czterech dorosłych osób wraz z wakacyjnym ekwipunkiem. Wygodę codziennego użytkowania poprawia bogate wyposażenie. Do dyspozycji często otrzymujemy elektrycznie sterowane szyby i lusterka, panoramiczne okno dachowe, skórzaną tapicerkę, kolorową nawigację, kamerę cofania i wiele systemów czuwających nad bezpieczeństwem podczas codziennej eksploatacji.

Miłośnicy silników benzynowych mogą wybierać pomiędzy dwoma bezawaryjnymi konstrukcjami 2.4 i 3.5 V6 o mocy 177 i 278 KM. Znacznie popularniejsze są dopracowane warianty wysokoprężne 2.0 i 2.2 CRDI o mocy 150 i 197 KM. Użytkownicy szczególnie polecają egzemplarze z dołączanym napędem 4x4 i sześciobiegową skrzynią automatyczną.