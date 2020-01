Kupujemy używane - Uważaj, te silniki biorą olej. 6 jednostek napędowych z rynku wtórnego

Gość: Tesla na pych(e) 9 miesięcy temu Oceniono 11 razy 7

Art. potrzebny ale napisany niestrawnym jezykiem inzynierskim. 'Srodek smarny'? A dlaczego nie 'olej silnikowy'? Towotem niektore silniki smarujecie?

Ponadto jest brak jakiejkowiek informacji n/t rodzajow olejow, jak chocby to ze np. sa mineralne i syntetyczne oraz 'drobnego faktu', z kierowcy wiedzac, ze musza dolewac czesto - z oszczenosci kupuja mineralne, nawet tam gdzie producent przewidzial suntetyczne.

Ponadto przy niestety b. typowym w Polsce oszustwie p/t 'korekcja przebiegu' - kupujac auto uzywane, bardzo czesto mamy do czynienia z takimi skreconymi, wiec zamiast 100 tys. przebiegu - tak naprawde jest n.p. 300 a to zupelnie zmienia postac rzeczy.



Dodatkowo, olejow jest bardzo duzo roznych i producenci silnikow sa na ogol b. specyficzni. Ale nie zawsze to co trzeba wlewac jest okreslone w poblizo korka wlewu czy na samym korku. Jest na pewno gdzies w instrukcji a kto czyta instrukcje? Ponadto instrukcja czesto jest jedna do modelu ale ten moze miec rozne silniki i rozne wymagania wiec doczytanie sie 'jaki do mojego' te znie zawsze jest proste.

Np. w Subaru Forester 2018 (2.5 L) na korku wlewu jest napisane '0W20' - olej bardzo rzadki i to w dwoch znaczeniach tego slowa - jest bardzo 'wodnisty' a wiec latwo przenikajacy poza pierscienie szczegolnie w zimnym silniku, a tekaze nietypowy na polkach z olejami. I oczywiscie ma byc syntetyk.

Z kolei n.p. VW Jetta TDI ( 2.0 L). wymaga syntetycznego 0W40, tez bardzo nietypowy - co oznacza, ze jest duza szansa, ze na dolewki pojdzie cos innego co akurat na stacji mieli i bylo tansze..